'Не у всех есть 10 копеек?': в Киеве женщина купила замороженную рыбу и унесла ее без пакета, вызвав споры в сети. Фото

В Украине продолжают возникать курьезные моменты на кассах в магазинах из-за запрета на реализацию бесплатных полиэтиленовых пакетов. К примеру, в Киеве женщина купила без такой упаковки замороженную рыбу и якобы унесла ее прямо в руках.

Об этом написал аналитик Евгений Истребин в Facebook, опубликовав фото. Одни подписчики отреагировали на это словами, мол, "не у всех есть 10 копеек", а другие выразили возмущение решением чиновников, которое "спровоцировало" подобные ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это было только что на моих глазах. Тетя купила замороженный хек. Штрихкод держала в руке. Рыбу домой понесла в руках. Я многое видел, но такое впервые", – поделился автор фото, на котором рыба на самом деле завернута в стрейч-пленку.

Видео дня

На странице Истребина снимок собрал более полутысячи лайков и свыше двухсот комментариев. В последних мнения украинцев разделились.

В частности, одни выразили "возмущение" поступком женщины, заявляя, мол, 9-12 копеек за пакетик – это небольшие деньги, чтобы так вести себя на кассе. Другие утверждали, что и 10 копеек для кого-то могут оказаться непосильными, если речь идет о необходимости купить много продуктов, которые без пакетов "не продаются".

Еще некоторые отмечали, что полиэтиленовые пакеты для рыбы остались бесплатными даже с вступлением в силу запрета. Остальные утверждали, что это правило касается только свежей, а не замороженной рыбы.

"Не у всех есть 10 копеек", "Так пакеты бесплатные для рыбы!", "Для свежей, которую взвешивает продавец. Мороженая – в платный", "Полвареника сами себя не сэкономят", "Так надо издеваться – пожилые люди считают и эти копейки", "Стоимость пакетика 12 коп. Бедная женщина", "Смех сквозь слезы!", – отмечали пользователи сети.

Многие же украинцы поддержали женщину. А еще подчеркнули, что поддерживают и сам запрет, ведь экологию нужно беречь.

"В следующий раз она придет с сумочкой, которую сошьет сама. Ничего страшного не случилось, но меняется поведение к лучшему", "Вчера так покупала мороженую скумбрию. К тому же четыре штуки. От винограда отказалась, паковать не во что", "Видела за эту неделю много троллинга о платных пакетах, но ни одного поста о том, что там, где не было раньше альтернативной упаковки, так ее и не появилось сейчас. Мы способны только обсуждать, но не спрашивать в магазинах бумажный пакет?", "Я из принципа хожу со своими пакетами. Экосумки сумки уже лет десять. Стикеры тоже клею на руку", – прокомментировали подписчики.

Напомним: с 10 декабря в Украине покупателям на законодательном уровне запретили выдавать бесплатные полиэтиленовые пакеты в разных торговых точках. Речь идет о пакетах, которые толщиной более 50 микрометров. В то время как слишком тонкие могут остаться бесплатными еще до весны-2022. Подробнее об этом узнайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вступления такого запрета украинцы начали делиться идеями, как самостоятельно сделать многоразовые сумки. О бюджетных и экологических альтернативах полиэтиленовым пакетам читайте в материале.