Не только барабаны: в Киеве Днепровская РГА закупила в укрытие конструкторов на 900 тыс. грн. Фото

В Киеве Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены "для игры и обучения в укрытиях" во время воздушных тревог.

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Соответствующие данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 16 мая 2023 года.

"Конструкторы для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в объявлении.

Тендер 24 апреля 2023 объявило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Согласно его условиям, победитель должен был поставить:

настенные конструкторы для игры и обучения – 113 наборов (5590 гривен за единицу);

развивающие математические конструкторы – 390 наборов (690 гривен за единицу).

Ожидаемая стоимость тендера – 952 864 гривен. Окончательное предложение от победителя составило 900 770 гривен. Договор был заключен 16 мая 2023 года, а срок поставки товаров, согласно тендерным условиям, – 31 мая 2023 года.

Напомним, правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. Выговоры объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском, а также и.о. председателей РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева. В то же время Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА Павла Бабия, а также председателя Подольской РГА Сергея Коваленко.

Ранее, Днепровская районная государственная администрация Киева досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним почти на 900 тысяч гривен. Их хотели приобрести для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ровенская атомная электростанция (РАЭС) объявила тендер на закупку пива почти на 19,8 тыс. грн. Речь идет о закупке 466 литров напитка (в том числе и безалкогольного) в таре по 0,5 и 1 л.

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