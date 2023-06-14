В Киеве РГА закупила барабаны почти на 900 тыс. грн для "психической разгрузки" детей в укрытиях. Фото

В Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила музыкальные инструменты почти на 900 тысяч гривен. Их приобрели с целью "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Видео дня

Соответствующие данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 11 мая 2023 года.

"Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог", – говорится в объявлении тендера.

Закупку производило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Общая стоимость 306 барабанов из натуральной кожи и 153 комплектов молоточков к ним составляет 891 174 грн. Каждая единица тендера стоила от 1900 до 3960 тыс. грн в зависимости от размера.

Напомним, в Киеве для гражданских укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковороде за 725 700 грн. Такие закупки сделали Управление образования Днепровской райадминистрации Киева и художественный лицей "Смена" в том же Днепровском районе столицы, свидетельствуют данные ProZorro.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновники районного совета в Кривом Роге решили закупить за бюджетные средства замороженные ягоды и овощи, вероятно, по завышенной стоимости. Цены на продукты в тендере вдвое превышали рыночные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!