Кличко и Попко объявили выговоры, других уволили: все кадровые решения правительства из-за ненадлежащего состояния укрытий

Правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. На заседании 27 июня Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности глав КГГА Виталия Кличко и КГВА Сергея Попко.

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Об этом сообщили пресс-служба правительства и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском, а также и. о. председателей РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Правительство уволило председателя Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и председателя Святошинской РГА Сергея Павловского.

В то же время Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской РГА Павла Бабия, а также председателя Подольской РГА Сергея Коваленко.

Кроме того, правительство поддержало проекты распоряжений президента Украины об увольнении:

Дмитрия Ратникова Геннадиевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,

Сергея Павловского Анатольевича с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации,

Людмилы Мерзлюк Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области,

Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области,

Татьяны Сизон Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в пятницу президент Владимир Зеленский собирал Совет национальной безопасности и обороны, во время заседания которого обсуждалась безопасность украинцев.

"Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о результатах обследований укрытий. 77% убежищ в Украине пригодны к использованию, но, к сожалению, многие не соответствуют никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема. Речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Киевской областях и городе Киев. Во исполнение поручений СНБО сегодня правительство приняло кадровые и дисциплинарные решения", – добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что распоряжением Кабинета министров определено, что министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет координировать и контролировать все вопросы и процессы, связанные с бомбоубежищами.

"Президент четко поставил задачу – укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом", – резюмировал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели проверки укрытий. Проверили более 98% всех объектов.

– В 5879 укрытий комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. В некоторые из них попали в ходе второго визита. Кроме того, 14 398 оказались непригодными (не отвечают техническим, санитарным нормам и т.п.). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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