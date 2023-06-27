Кличко и Попко объявили выговоры, других уволили: все кадровые решения правительства из-за ненадлежащего состояния укрытий
Правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. На заседании 27 июня Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности глав КГГА Виталия Кличко и КГВА Сергея Попко.
Об этом сообщили пресс-служба правительства и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Выговоры также объявили главам районных госадминистраций в Голосеевском, Оболонском, Печерском, Соломенском, а также и. о. председателей РГА в Дарницком и Шевченковском районах Киева.
Правительство уволило председателя Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова и председателя Святошинской РГА Сергея Павловского.
В то же время Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской РГА Павла Бабия, а также председателя Подольской РГА Сергея Коваленко.
Кроме того, правительство поддержало проекты распоряжений президента Украины об увольнении:
- Дмитрия Ратникова Геннадиевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,
- Сергея Павловского Анатольевича с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации,
- Людмилы Мерзлюк Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области,
- Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области,
- Татьяны Сизон Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в пятницу президент Владимир Зеленский собирал Совет национальной безопасности и обороны, во время заседания которого обсуждалась безопасность украинцев.
"Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о результатах обследований укрытий. 77% убежищ в Украине пригодны к использованию, но, к сожалению, многие не соответствуют никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема. Речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Киевской областях и городе Киев. Во исполнение поручений СНБО сегодня правительство приняло кадровые и дисциплинарные решения", – добавил он.
Шмыгаль также сообщил, что распоряжением Кабинета министров определено, что министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет координировать и контролировать все вопросы и процессы, связанные с бомбоубежищами.
"Президент четко поставил задачу – укрытий должно быть больше, они должны быть оборудованы и подготовлены должным образом", – резюмировал премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели проверки укрытий. Проверили более 98% всех объектов.
– В 5879 укрытий комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. В некоторые из них попали в ходе второго визита. Кроме того, 14 398 оказались непригодными (не отвечают техническим, санитарным нормам и т.п.). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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