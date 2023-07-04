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Не только барабаны и конструкторы: в Киеве для укрытий закупили раций почти на 1,2 млн грн. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
3,5 т.
В общей сложности Днепровская РГА закупила 26 радиостанций

В конце января 2023 года Днепровская районная государственная администрация в городе Киеве закупила в укрытия 26 радиостанции Kenwood трех видов. В целом РГА заплатила за это 1 178 520 гривен.

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Данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 27 января 2023 года.

"Портативные радиостанции для укрытий", – говорилось в сообщении.

Не только барабаны и конструкторы: в Киеве для укрытий закупили раций почти на 1,2 млн грн. Фото

Тендер на покупку техники Днепровская РГА объявила 26 декабря 2022 года. Согласно условиям закупок, это были радиостанции Kenwood трех видов. Ожидаемая стоимость, которую выставили чиновники, составила 1 178 520 гривен.

Именно эту цену предложил победитель, и, согласно документации, он должен был продать портативные радиостанции:

  • Kenwood NX-3300E UHF – 8 штук (29 740 гривен за единицу);
  • Kenwood NX-5300E UHF – 8 штук (54 225 гривен за единицу);
  • Kenwood NX-5300E2 UH – 10 штук (50 680 гривен за единицу).
Не только барабаны и конструкторы: в Киеве для укрытий закупили раций почти на 1,2 млн грн. Фото

Добавим, ранее Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА Павла Бабия, а также главу Подольской РГА Сергея Коваленко.

Напомним, Днепровская райгосадминистрация Киева, которая в этом году стала известна благодаря закупкам в укрытие барабанов для детей и дорогих овощерезок. В начале осени 2022 года РГА приобрела туалетную бумагу и полотенца более чем на 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог.

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