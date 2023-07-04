Не только барабаны и конструкторы: в Киеве для укрытий закупили раций почти на 1,2 млн грн. Фото

В конце января 2023 года Днепровская районная государственная администрация в городе Киеве закупила в укрытия 26 радиостанции Kenwood трех видов. В целом РГА заплатила за это 1 178 520 гривен.

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Данные о тендере содержатся на портале ProZorro. Договор с поставщиком был заключен 27 января 2023 года.

"Портативные радиостанции для укрытий", – говорилось в сообщении.

Тендер на покупку техники Днепровская РГА объявила 26 декабря 2022 года. Согласно условиям закупок, это были радиостанции Kenwood трех видов. Ожидаемая стоимость, которую выставили чиновники, составила 1 178 520 гривен.

Именно эту цену предложил победитель, и, согласно документации, он должен был продать портативные радиостанции:

Kenwood NX-3300E UHF – 8 штук (29 740 гривен за единицу);

Kenwood NX-5300E UHF – 8 штук (54 225 гривен за единицу);

Kenwood NX-5300E2 UH – 10 штук (50 680 гривен за единицу).

Добавим, ранее Кабмин освободил от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА Павла Бабия, а также главу Подольской РГА Сергея Коваленко.

Напомним, Днепровская райгосадминистрация Киева, которая в этом году стала известна благодаря закупкам в укрытие барабанов для детей и дорогих овощерезок. В начале осени 2022 года РГА приобрела туалетную бумагу и полотенца более чем на 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог.

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