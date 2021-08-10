Названо имя вероятного главы Нацполиции Киева. Фото

Новым начальником полиции Киева может стать Иван Выгивский, возглавляющий ГУ Нацполиции в Полтавской области. Напомним, что Андрей Крищенко, нынешний начальник столичной полиции, 5 августа подал в отставку.

Имя вероятного кандидата на должность OBOZREVATEL узнал из собственных источников в правоохранительных органах во вторник, 10 августа. Официально о том, кто займет кресло вместо Крищенко, пока не сообщалось.

Выгивский якобы начнет работу в новой должности уже после Дня Независимости Украины (24 августа).

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Напомним, что 49-летний Крищенко – генерал полиции 3-го ранга. Он возглавлял столичный главк с 2015 года.

В органах внутренних Крищенко начал работать в 1992-м. В 2014-м, во время обострения ситуации на Донбассе, он возглавлял милицию Горловки. Был награжден орденом "За мужество" III степени.

Вероятный новый начальник киевской полиции имеет звание полковника. В 2020 году он стал руководить Главным управлением Национальной полиции Полтавщины. До этого был заместителем начальника ГУНП в Николаевской области.

Мужчина женат, у него есть дочь. В декларации за 2020 год он указал, что владеет авто (Volkswagen Touareg 2015 года), а его жена – Volkswagen Golf 2014 года выпуска.

Среди сбережений у правоохранителя, как сказано в финансовом отчете, 29,5 тыс. гривен наличкой и еще 117,3 тыс. в банках.

Данные из декларации правоохранителя:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 августа своей должности лишился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. До этого кресло главы МВД покинул Арсен Аваков. Верховная Рада поддержала его отставку 15 июля.