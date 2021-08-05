Глава полиции Киева написал рапорт об отставке

В четверг, 5 августа, начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он возглавлял столичный главк с 2015 года.

Об этом сообщил информированный источник OBOZREVATEL. Крищенко написал рапорт на увольнение.

Андрей Евгеньевич Крищенко родился 5 ноября 1972 года в селе Доманевка Николаевской области. В органах внутренних дел он работает с 1992 года. Во время обострения ситуации на Донбассе в 2014 году он возглавлял милицию Горловки.

Вместе с полковником Германом Приступой он отстреливался от пророссийских террористов во время многочасового штурма, сбросил флаг РФ. В российских СМИ даже сообщали, что офицер погиб. Впрочем, украинским силам удалось его отбить.

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За проявленное мужество и героизм Крищенко награжден орденом "За мужество" III степени.

В декабре 2014 года опытного офицера назначили на должность начальника УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области. На этом посту он приложил немало усилий для выявления террористов и диверсантов, а также для раскрытия преступлений, которые происходили на территории Донецкой области.

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Напомним, 15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Нардепы отдали за это решение 291 голос.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Кабмин уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко