Новым главой полиции Киева стал Выгивский. Что о нем известно

Новым начальником полиции Киева назначен Иван Выгивский. Он заменил на этой должности Андрея Крищенко.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Выгивский – полковник полиции. Родился в Житомирской области 26 марта 1980 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области. С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

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С 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

Женат, имеет дочь.

Сотрудники полиции Полтавщины отзываются о Выгивском как о спокойном, уравновешенном руководителе.

"Профессионал высшего пилотажа – коммуникабельный и умный. Всегда открыт к общению. С подчиненными ведет себя сдержанно и вежливо. В вопросах работы суров, но справедлив – с людьми общается без криков. Если что-то происходит не так, то он может сказать жестко, но повторюсь, без криков и унижений", – сказал источник OBOZREVATEL.

По его словам, Выгивский ставит реальные задачи и требует их выполнения, а если человек не справляется, то ищет того, кто сможет выполнить работу.

"То есть, он оценивает людей только по профессиональным качествам. Нам очень жаль, что он ушел", – добавили в полтавском главке.

В декларации за 2020 год он указал, что владеет авто Volkswagen Touareg 2015 года выпуска, а его жена – Volkswagen Golf 2014 года. Также у семьи есть две квартиры – в Полтаве и Очакове, и два земельных участка – в населенных пунктах Баловное и Куцуруб Николаевской области.

Среди сбережений у правоохранителя 29,5 тыс. гривен наличкой и еще 117,3 тыс. в банках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он возглавлял столичный главк с 2015 года.

4 августа своего поста лишился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. До этого кресло главы МВД покинул Арсен Аваков. Верховная Рада поддержала его отставку 15 июля.