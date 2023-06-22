На въезде в Киев обнаружили монахиню с пачкой рублей и пророссийскими материалами в телефоне. Фото

На въезде в Киев пограничники остановили монахиню, которая направлялась в Киево-Печерскую лавру. У нее нашли пачку рублей, а в телефоне материалы пророссийского характера.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем с женщиной будут общаться сотрудники СБУ.

"Пограничники на въезде в Киев остановили паломницу Лавры. С собой женщина имела немалую сумму наличных денег. Среди иностранных купюр были российские рубли. Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения сообщила, что это якобы пожертвования граждан. Однако, вопрос: граждан какой страны…? Также в телефоне монашки обнаружили материалы пророссийского характера", – уточнили в ГПСУ.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще одного поклонника "русского мира" из УПМ МП. Во время проверки телефона священника Московского патриархата было установлено, что он призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ и дезинформировал о революции достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили очередного поклонника "русского мира". Им оказался священник УПЦ МП, у которого, в частности, в телефоне была благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года.

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