На Киевщине с 2 по 3 марта комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00

На всей территории Киевской области с 2 по 3 марта комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00. В регионе на некоторых направлениях идут тяжелые бои и обстрелы.

Об этом сообщили в пресс-службе Областной государственной администрации Киевщины. Выходить на улицу в этом время можно только со специально выданными пропусками.

"Со 2 по 3 марта по всей территории Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. В это время не выходим на улицу и другие общественные места – только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности. Пожалуйста отнеситесь к комендантскому часу серьезно! На некоторых направлениях идут тяжелые бои и обстрелы", – подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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