На Киевщине проведут очередной этап эвакуации: названы поселки

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В Броварском районе Киевской области в среду, 23 марта, пройдет очередной этап эвакуации граждан в Киевской области. Всех желающих будут вывозить из двух населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей перевезут в безопасное место.

Так, очередной этап эвакуации будет проходить в поселках Большая Дымерка и Богдановка.

Точки сбора для тех, кто хочет выехать:

Большая Дымерка, улица Бобрицкая 1, сельсовет;

Богдановка, улица Богдана Хмельницкого 219, сельсовет.

"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", – добавили в полиции.

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Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Осиново Киевской области, в результате чего были повреждены частные дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

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