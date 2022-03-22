Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Броварам на Киевщине. Фото

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Во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

"По данным следствия, 22 марта вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным, жертв нет", – уточнили в прокуратуре.

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Напомним, на территории Киевской области до 07:00 23 марта действует усиленный комендантский час. Из-за этого эвакуацию населения в регионе проводить не будут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Осиново Киевской области, в результате чего были повреждены частные дома. В некоторых населенных пунктах Броварского района – гуманитарная катастрофа.

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