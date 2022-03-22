Ракетный удар и гуманитарная катастрофа в некоторых поселках: ситуация на Киевщине 22 марта

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Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Осиново Киевской области, в результате чего были повреждены частные дома. В некоторых населенных пунктах Броварского района – гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). В отдельных районах региона продолжаются боевые действия.

"За ночь – несколько воздушных тревог по всей области. Бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле. Ночью было обстреляно село Шпитьки, Дмитровской общины. В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по селу Осиново. Повреждены частные дома. В местах боевых действий – населенные пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района, в некоторых населенных пунктах Броварского района – гуманитарная катастрофа. Славутич – изолированный", – уточнили в КОВА.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской области до 7:00 23 марта действует усиленный комендантский час. Из-за этого эвакуацию населения в регионе проводить не будут.

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