На Киевщине приступили к строительству еще одной временной переправы. Фото

В Киевской области продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру, уничтоженную российскими оккупантами. В частности, в Вышгородском районе специалисты приступили к строительству временной переправы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной специальной службе транспорта. Регион активно восстанавливается после бегства войск страны-агрессора.

"Подразделения Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины продолжают восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры, разрушенные в результате вооруженной агрессии российских захватчиков. В Вышгородском районе Киевщины путевосстановительное подразделение начало строительство временного моста", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Киева запустили движение еще по одному временному мосту. Кроме того, в Фастовском районе начался ремонт ранее поврежденных российскими оккупантами путепроводов.