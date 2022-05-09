На Киевщине ожидаются ночные заморозки: синоптики дали прогноз

В Киевской области 10 и 11 мая ночью возможны заморозки на поверхности грунта. Температура воздуха составит 0-3°.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра. В Киеве заморозки не прогнозируются.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Ночью 10 и 11 мая по области на почве заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что в столице заморозков не прогнозируется.

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Добавим, что в Киеве запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов из-за пожарной опасности. Кроме того, предусмотрена ответственность за сжигание сухостоя.

В мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 мая, в Киеве ожидается теплая погода. В один из дней воздух прогреется до +27.