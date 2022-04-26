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В Украину ворвется волна похолодания: синоптик рассказал, какой погоды ждать в мае

Марина Лисничук
Общество
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В Украину ворвется волна похолодания: синоптик рассказал, какой погоды ждать в мае

В мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и дождливые периоды, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет мокрой.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач из Волыни в комментарии "Телеграфу". Со своей стороны в Украинском гидрометеорологическом центре (УКМЦ) отмечают, что температура воздуха будет несколько выше нормы, а количество осадков – в ее пределах.

Прогноз народного синоптика

Деркач наблюдает за проявлениями погоды в Украине последние 17 лет. Ориентируясь на опыт, он утверждает, что в мае этого года осадки будут приходить волнами с перерывом в два-три дня. Однако убеждает, что дожди будут несильными, а между мокрыми днями ожидается комфортная погода.

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Народный синоптик отмечает, что в мае в Украине будет дождливо

Первое незначительное похолодание, по его данным, придет после 10 мая. Уже после 20-х чисел месяца погода на время наладится – на улице будет теплее, хотя периодически будут дожди.

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До конца мая, говорит синоптик, погода не принесет на всю территорию страны настоящего летнего тепла, но будет приятной. Деркач отмечает, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей последней декады месяца.

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По данным специалистов, в мае-2022 средняя месячная температура воздуха будет держаться на уровне +15…+18 °С (в Карпатах в пределах +11…14 °С), что на 1-1,5 °С выше нормы. В то же время в регионах северо-запада и северо-востока столбики термометров будут держаться близко к норме.

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Что касается осадков, то их количество в последний месяц весны ожидается от 35 до 82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что соответствует норме.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что после 20 апреля в Украине возможны грозы. В условиях войны синоптики просили украинцев не пугаться такой погоды.