В Украину ворвется волна похолодания: синоптик рассказал, какой погоды ждать в мае

В мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и дождливые периоды, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет мокрой.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач из Волыни в комментарии "Телеграфу". Со своей стороны в Украинском гидрометеорологическом центре (УКМЦ) отмечают, что температура воздуха будет несколько выше нормы, а количество осадков – в ее пределах.

Деркач наблюдает за проявлениями погоды в Украине последние 17 лет. Ориентируясь на опыт, он утверждает, что в мае этого года осадки будут приходить волнами с перерывом в два-три дня. Однако убеждает, что дожди будут несильными, а между мокрыми днями ожидается комфортная погода.

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Первое незначительное похолодание, по его данным, придет после 10 мая. Уже после 20-х чисел месяца погода на время наладится – на улице будет теплее, хотя периодически будут дожди.

До конца мая, говорит синоптик, погода не принесет на всю территорию страны настоящего летнего тепла, но будет приятной. Деркач отмечает, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей последней декады месяца.

По данным специалистов, в мае-2022 средняя месячная температура воздуха будет держаться на уровне +15…+18 °С (в Карпатах в пределах +11…14 °С), что на 1-1,5 °С выше нормы. В то же время в регионах северо-запада и северо-востока столбики термометров будут держаться близко к норме.

Что касается осадков, то их количество в последний месяц весны ожидается от 35 до 82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что соответствует норме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что после 20 апреля в Украине возможны грозы. В условиях войны синоптики просили украинцев не пугаться такой погоды.