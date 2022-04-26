На Киевщине оптимизируют количество блокпостов на дорогах – КОВА

В Киевской области оптимизируют сеть блокпостов для увеличения пропускной способности дорог. Таких сооружений в регионе стало наполовину меньше.

Об этом во время телемарафона рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. При этом в регионе продолжается восстановление объектов инфраструктуры, поврежденных российскими оккупантами.

"Работа по оптимизации продолжается. Мы не уничтожаем их (блокпосты – Ред.) в целом. Мы увеличиваем пропускную способность. Сооружения оставляем у обочины дорог для того, чтобы не препятствовали передвижению, но в любой момент могли быть использованы для восстановления этого блокпоста", – рассказал Павлюк.

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Кроме того, говоря о восстановлении инфраструктуры, глава КОВА отметил, что в области продолжается сооружение временных переправ и восстановление поврежденных мостов.

"В настоящий момент уже одиннадцать мостов и переправ восстановлены, на 16 – ведутся работы, на двух мы сделали соответствующие обходные маршруты, на двух продолжаются работы, и семь мы сейчас разминируем и готовим к восстановлению", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области специалисты продолжают возведение временных мостов и восстановление инфраструктуры. На сегодняшний день уже функционируют временных 11 переправ.