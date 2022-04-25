В Киевской ОВА назвали количество построенных переправ на Киевщине

В Киевской области специалисты продолжают возведение временных мостов и восстановление дорожной инфраструктуры. На сегодняшний день уже функционируют 11 переправ

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Кроме того, ведутся работы по разминированию территории региона.

"Продолжаются работы по возведению временных мостов через реки Киевщины и восстановление дорожной инфраструктуры. В результате боевых действий и агрессий РФ в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 мостов", – отметили в КОВА.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 25 апреля уже функционируют 11 переправ:

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Бучанский район – 6 (Стоянка, Бузовая, Калиновка, Бородянка, Романовка);

Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);

Броварской район – 2 (Залесье, Барышевка).

Кроме того, ведутся работы по устройству переправ на 15 мостах.

"На других объектах необходимо провести дополнительные мероприятия по разминированию и подготовительным работам", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.