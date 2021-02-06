На Киев надвигается буря: в столице запретят въезд фур
В Киеве в течение 8-9 февраля ограничат въезд крупногабаритного транспорта в столицу.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента муниципальной безопасности КГГА, отмечая значительное ухудшение погоды.
"8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 мороза, днем 7-10 мороза", – говорится в сообщении.
Чиновники добавили, что ограничения транспорта позволят минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Также в КГГА предупредили, что авто, что мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет циклон, который принесет в страну значительные снег, дожди и штормовой ветер.