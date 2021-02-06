На Украину движется циклон: морозы до -24 и 40 см снега

В Украину идет циклон, который принесет в страну значительные снег, дожди и штормовой ветер.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, с 7 февраля в непогода начнется со Львовской и Ивано-Франковской области, где пройдут дожди со снегом. Спасатели объявили I уровень опасности (желтый).

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях прогнозируется снегопад, порывы ветра 15-20 м/с и снежные заносы. В Ривненской, Волынской, Львовской областях выпадет снег до 30-40 см.

Днем ​​на Прикарпатье и в южных регионах, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед на дорогах.

Также 7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, будет значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, в северных областях местами до 20-24 ниже ноля. В южных областях ночью 5-10 мороза, днем ​​от 4 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве по прогнозу – снегопад, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 7-10 мороза, ночью похолодает до -13-16.

В ГСЧС предупредили, что из-за непогоды возможны перебои с энергоснабжением отдельных населенных пунктов. А на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях – прекращение движения машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине.