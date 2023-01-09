На берегу Киевского моря заметили ''ледяных ежей''. Фото

На территории Киевской области из-за морозной погоды часть поверхности Киевского водохранилища замерзла. При этом на берегу Днепра местами можно увидеть "ледяных ежей".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Природные скульптуры могли образоваться из-за движения льда.

"Вот так сегодня выглядит Киевское море. Словно ежик!", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть замерший берег водохранилища. Возможно, в результате движения воды и перепадов температур тонкий лед налез друг на друга и поэтому на берегу Днепра образовались такие "скульптуры".

Следует отметить, что в Киеве и Киевской области во вторник, 10 января, синоптики прогнозируют днем местами мокрый снег, дождь. В регионе возможны порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Озерном крае (горный регион в Северо-Западной Англии) заметили уникальное оптическое явление, известное как брокенский призрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 5 января, несколько дней подряд замечали интересное атмосферное оптическое явление – "гало". Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

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