Мокрый снег, дождь и порывы ветра 15-20 м/с: прогноз погоды по Киевщине на 10 января

В Киеве и Киевской области во вторник, 10 января, синоптики прогнозируют днем местами мокрый снег, дождь. В регионе возможны порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 января. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине в виде порывов ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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