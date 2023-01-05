В Киеве несколько дней подряд фиксировали необычное атмосферное оптическое явление. Фото

В Киеве в четверг, 5 января, несколько дней подряд замечали интересное атмосферное оптическое явление – "гало". Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

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Об этом сообщили в соцсетях. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

"Над Киевом сейчас можно наблюдать оптическое явление "Гало", уже несколько дней оно появляется в одно и то же время", – говорится в сообщении.

"Гало" – оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слойных облаках, реже – при других условиях.

Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине его можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно преимущественно малозаметно. Яркое и заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление "гало" часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодания, приходе влажных атмосферных фронтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Озерном крае (горный регион в Северо-Западной Англии) заметили уникальное оптическое явление, известное как брокенский призрак.

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