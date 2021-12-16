Турист снял в горах призрака, оказавшегося уникальным природным явлением. Фото

Мужчина по имени Томас Своллоу, путешествуя по горам в Озерном крае (горный регион в Северо-Западной Англии), заметил призрачную фигуру. Когда он поднимался, подумал, что это призрак, однако оказалось – редкое явление.

Томас путешествовал со своим другом, но немного ушел вперед и стал свидетелем феномена, пишет Mirror. "Я опешил. Это было действительно красиво. Это было похоже на фигуру, плывущую в небе", – сказал 39-летний путешественник (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Однако, когда Томас присмотрелся, понял, что глаза его обманывают и рассмотрел там свое отражение. Другими словам, мужчина увидел редкую в Озерном крае оптическую иллюзию – Брокенского призрака – когда большая тень падает на облако или туман.

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"Это был странно, сюрреалистично и действительно красиво. Я смотрел вниз по оврагу с вершины, солнце было позади меня и ярко светило. Был пасмурный день, поэтому облака двигались в сторону вершины и выходили из нее. Когда я взглянул вверх, я увидел частицы влаги в воздухе и свою тень посреди радуги", – вспоминает Томас.

Он добавил, что когда он опубликовал кадры, люди стали восхищаться снимком и предполагать, что это призрак или дух.

"Я не религиозен, но я немного верующий. Я не думал, что это духовно, пока я не подумал об этом потом. Я тогда позвал друзей, но они не слышали и я решил сделать селфи. А когда они подошли, были поражены. Мы стояли и смотрели на это 10-15 минут", – подытожил Своллоу.

Справка.

Брокенский призрак/горный призрак — тень наблюдателя на поверхности облаков в направлении, противоположном Солнцу. Она может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Призрак может и шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на вавилонской табличке, которой 3,5 тысячи лет, обнаружили изображение призрака.