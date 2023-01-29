Мокрый снег и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 30 января, синоптики прогнозируют днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха максимально поднимется до 3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 30 января. Облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; Киеве ночью 4-6°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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