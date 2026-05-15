'Мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина': Зеленский почтил память погибших в результате удара РФ по дому в Киеве

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты по Киеву 14 мая. Он подчеркнул, что Мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Сейчас подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Что известно

"Почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты. Здесь Россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этого жестокого террора", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен помнить, какую цену ежедневно платит Украина, чтобы российская агрессия не распространялась на другие народы.

"Светлая память каждому и каждой, чья жизнь была забрана Россией", – добавил он.

Российская атака

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

