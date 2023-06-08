Министр показал, как в Киеве выглядит укрытие с ремонтом за 1,3 млн грн. Фото

В Киеве продолжаются проверки защитных построек города. Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин показал, как отремонтировали одно из укрытий в Святошинском районе за 1,3 млн грн.

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Соответствующие фото он опубликовал у себя в Telegram-канале. Город выделил райгосадминистрациям столицы деньги на обустройство объектов защиты населения.

"Закончил работу в министерстве, присоединился к работе комиссии в Святошинском районе. Ситуация немного лучше, чем в других районах, где мы уже побывали. Большинство защитных сооружений были открыты. Но до приемлемого состояния укрытий еще далеко. Из интересного. Увидел первое свежеотремонтированное укрытие. 1,3 млн грн за ремонт 103 м2 укрытия", – рассказал Камышин.

Следует добавить, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины районные госадминистрации Киева получили из городского бюджета 1,2 млрд гривен на ремонт и обустройство защитных сооружений. Этими средствами распоряжаются РГА города, а ответственными являются главы районов.

Мэр столицы Кличко в рамках проверки укрытий обратился к главам райгосадминистраций с вопросом, сколько именно средств было использовано на поставленные цели. По его данным, по Киеву это чуть более 10%.

Напомним, после трагедии в ночь на 1 июня в Киеве, в Деснянском районе, когда людей не пустили в укрытие и трое из них погибли, столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к укрытиям будут проверять народные контролеры и патрульная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации, захватившему земельный участок и заблокировавшему вход в укрытие. Кроме того, своими действиями он причинил ущерб государственным интересам на общую сумму 1,7 млн гривен.

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