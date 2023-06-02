В Киеве обсудили вопросы работы укрытий и установления ответственности за недопуск туда людей, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 2 июня, инициировал заседание постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности. Там обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступу к укрытиям в столице.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. С начала вооруженной агрессии РФ город выделил на защитные сооружения 1,2 млрд. грн.

"Инициировал сегодня заседание столичной постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступу к укрытиям в Киеве", – сообщил Кличко.

Мэр столицы добавил, что для участия в заседании комиссии были приглашены представители Департаментов КГГА, ГСЧС города, правоохранительных органов, а также руководители депутатских фракций Киевсовета.

"На чем хочу отметить. В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году – более 900 миллионов. То есть, в общей сложности – 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий. Этими средствами, подчеркну, распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов", – напомнил Кличко.

Мэр Киева добавил, что по состоянию на сегодняшний день выполнение и использование средств – крайне неудовлетворительное.

"В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. И обращение к президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов. Это не оправдание ни для кого абсолютно. Понятно, что ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор!" – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент. Это касается установления ответственности, в том числе частных владельцев помещений укрытий – за недопуск людей и ненадлежащую работу защитных сооружений.

"Хочу обратиться к жителям столицы. Враг сейчас обстреливает столицу баллистическими ракетами. Когда тревога может прозвучать в считанные минуты. Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, соблюдайте правила двух стен в доме", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города. Также обратился в Офис президента и правительство об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей.

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