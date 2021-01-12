В Киеве хулиганы побили окна четырех вагонов метро. Фото

Дарья Дурова Жизнь столицы 23:26, 12.01.2021 Обновлено: 23:31, 12.01.2021

В Киеве во вторник, 12 января, неизвестные повредили окна четырех вагонов метро.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Facebook. В компании также поделились фотографиями побитых хулиганами стекол.

Инцидент произошел вечером, в период с 19:00 до 19:30, между станциями "Дарница" и "Черниговская". Сколько человек нарушили порядок, неизвестно.

В столице побили окна в вагонах метро
Facebook / КП "Киевский метрополитен"

Никто из пассажиров не пострадал. Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Разбитое окно
Facebook / КП "Киевский метрополитен"
Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 11 января мужчина упал со ступенек во время перехода между станциями метро. Пострадавший травмировал спину.

  • 3 января в центре столицы на одной из станций метро образовалась толкучка: на входе собрались десятки людей, часть была без масок, один из них ногой сломал турникет. О соблюдении социальной дистанции между пассажирами для профилактики заражения коронавирусом речь даже не шла.

  • 28 декабря на станции "Оболонь" в Киеве мужчина ударил в лицо сотрудницу метрополитена. По данным нашего источника, женщина сделала ему замечание из-за неправильно надетой маски.

  • 5 ноября на платформе станции метро "Славутич" мужчина напал с ножом на полицейского. Коп также сделал нарушителю замечание из-за отсутствия маски.

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