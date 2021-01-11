В метро Киева мужчина упал с лестницы
В метрополитене Киева в понедельник, 11 января, мужчина упал со ступенек во время перехода между станциями.
Как сообщил OBOZREVATEL очевидец, ЧП произошло на "Льва Толстого", а пассажир переходил с "Палаца спорта".
Мужчина травмировал спину, ему была оказана скорая медицинская помощь на месте.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).