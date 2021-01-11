В метро Киева мужчина упал с лестницы

В метрополитене Киева в понедельник, 11 января, мужчина упал со ступенек во время перехода между станциями.

Как сообщил OBOZREVATEL очевидец, ЧП произошло на "Льва Толстого", а пассажир переходил с "Палаца спорта".

Мужчина травмировал спину, ему была оказана скорая медицинская помощь на месте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет: