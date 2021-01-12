У Києві хулігани побили вікна чотирьох вагонів метро. Фото

Дар'я Дурова Життя столиці 23:26, 12.01.2021 Оновлено: 23:31, 12.01.2021

У Києві у вівторок, 12 січня, невідомі пошкодили вікна чотирьох вагонів метро.

Про це повідомила пресслужба метрополітену на своїй сторінці у Facebook. У компанії також поділилися фотографіями побитих хуліганами шибок.

Інцидент стався ввечері, у період із 19:00 до 19:30, між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Скільки людей порушили порядок, невідомо.

У столиці побили вікна у вагонах метро
Facebook / КП "Київський метрополітен"

Ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

Розбите вікно
Facebook / КП "Київський метрополітен"
Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві 11 січня чоловік упав зі східців під час переходу між станціями метро. Потерпілий травмував спину.

  • 3 січня у центрі столиці на одній зі станцій метро утворилася штовханина: на вході зібралися десятки людей, частина була без масок, один із них ногою зламав турнікет. Про дотримання соціальної дистанції між пасажирами для профілактики зараження коронавірусом навіть не йшлося.

  • 28 грудня на станції "Оболонь" у Києві чоловік ударив в обличчя співробітницю метрополітену. За даними нашого джерела, жінка зробила йому зауваження через неправильно одягнену маску.

  • 5 листопада на платформі станції метро "Славутич" чоловік напав із ножем на поліцейського. Коп також зробив порушнику зауваження через відсутність маски.

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