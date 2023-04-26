Метеор массой до 300 кг взорвался над землей: новые подробности загадочных вспышек в небе над Киевом 19 апреля

Вспышки в небе, наблюдавшие жители Киева 19 апреля, скорее всего, возникли из-за падения метеора массой 200-300 кг и диаметром в полметра. Небесное тело разлетелось на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Международной метеорной организации. Специалисты установили его траекторию и приблизительное место падения обломков (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, согласно выводам специалистов организации, 19 апреля над Киевом пролетел метеор массой 200-300 кг и диаметром в полметра. В результате жители столицы имели возможность наблюдать яркую вспышку в небе в течение около 5 секунд. Небесное тело пролетело над городом на высоте около 80 км со скоростью 29 км/сек.

"Замедление болида после вспышки (первой. – Ред.) свидетельствует о том, что самые большие им созданные фрагменты имели массу менее 1 кг. Тем не менее, еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а другие меньшие вспышки следовали за ним на 31, 30 и 29,5 км. В последний раз болид был замечен на видео на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что метеор разлетелся на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области между городами Попельня, Романовка, Терминов и Паволоч.

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