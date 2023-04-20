Дело не в ПВО: названа предварительная причина загадочного взрыва со вспышкой на Киевщине

На территории Украины в среду, 19 апреля, в 21:57 было зафиксировано высокоэнергетическое акустическое событие в виде взрыва с эпицентром в Киевской области. Возможно, это связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины. Специалисты устанавливают детали происшествия.

"19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – сообщили в ГЦСК.

Как уточнил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, "вероятно, это был метеорит".

Со своей стороны в Киевской городской военной администрации отметили, что о возможном применении вражеских БПЛА или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилось.

"Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"! На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было", заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Он напомнил, что было предупреждение NASA о падении на Землю их космического спутника, но они не подтвердились. Потому что именно произошло вечером 19 апреля "должны выяснить исключительно специалисты".

Напомним, вечером в среду, 19 апреля, над Киевом заметили странную вспышку. Все небо на несколько секунд осветилось голубым, из-за чего стало светло, как днем. Некоторые местные жители также сообщали о взрыве. Впоследствии в КГВА сообщили, что, по предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Позже эту информацию опровергли в американском космическом агентстве.

Удивительные вспышки в небе над столицей стали поводом для создания многочисленных мемов и фотожаб. Украинцы снова показали себя как нация, которую невозможно запугать непонятными явлениями, а лишь вызвать волну творчества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с воскресенья 12 февраля на понедельник 13 февраля во Франции наблюдалось падение метеорита. Небольшой метеорит, названный Sar2667, был особенно виден в северной части Франции и на юге Англии.

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