Местами гроза и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 июня

В Киеве и Киевской области в четверг, 15 июня, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 июня. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью около 15°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 15 июня почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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