Местами дождь и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 24 апреля, облачно с прояснениями местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 24 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С; по Киеву ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 24 апреля облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Киеве почти весь день, вечером должны рассеяться. Без осадков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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