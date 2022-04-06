Мэр Ирпеня рассказал о волонтерской помощи при разборке завалов в городе

На работы по разборке завалов в Ирпене Киевской области записалось большое количество волонтеров. В то же время, людей будут вызывать для подобных работ по очереди о необходимости.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Маркушин. Он попросил не обижаться тем, кому еще не позвонили и поблагодарил всех добровольцев (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Друзья! Относительно помощи в разборке завалов. Записалось очень много желающих. Сегодня мы вызвали около 300 человек. В последующие дни, при необходимости, будем вызывать еще. Не обижайтесь, если вам еще не позвонили. Я очень благодарю каждого из вас за желание помочь родному городу! Вместе – мы сила", – подчеркнул Маркушин.

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Напомним, в освобожденных от российских оккупантов Гостомеле, Буче и Ирпене большинство зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора.

Мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченные российскими оккупантами.