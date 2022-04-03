Генштаб ВСУ показал, как выглядят освобожденные от оккупантов Гостомель, Буча и Ирпень. Видео

На улицах, освобожденных от российских оккупантов Гостомеле, Буче и Ирпене, где раньше бурлила жизнь, стоит уничтоженная бронетехника врага. Большинство зданий в городах были разрушены или повреждены в результате со стороны обстрелов войск страны-агрессора.

Соответствующее видео в социальных сетях опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Враг целенаправленно уничтожал инфраструктуру региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Гостомель, Буча и Ирпень 2 апреля после освобождения от российских оккупантов. Когда-то здесь бурлила жизнь, по дворам бегали улыбающиеся дети... Но с приходом захватчиков все изменилось", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, какими стали эти города после прихода "русского мира" и услышать свидетельства очевидцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытались сжечь изнасилованных женщин. Кроме того, войска страны-агрессора убивали детей и стариков на территории Киевской области.

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