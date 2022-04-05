Мэр Бучи призвал коммунальщиков и депутатов вернуться в город

Мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.

Об этом глава Бучи сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. После российской оккупации в городе приступили к восстановительным работам.

"Уважаемые бучанцы! Мы все болеем за наш город, поэтому прошу депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в Бучу. Также общине нужны социальные работники – наладить гуманитарную работу. Нужны медики. Прошу Антона Довгопола, который до последнего мужественно поддерживал заведение, возобновить работу центральной больницы", – заявил мэр.

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Он также отметил – несмотря на то, что в городе нет электроэнергии, газа и связи, уже существует план восстановления критической инфраструктуры Бучи и соседних населенных пунктов.

"Нужны специалисты, чтобы его реализовать. Если можете – возвращайтесь. Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно. Присоединяйтесь", – резюмировал Федорук

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство зданий в Буче Киевской области были разрушены или повреждены в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора.

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