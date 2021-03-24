Менеджеры, айтишники и слесари зарабатывают в Киеве больше всех – исследование

В Киеве по состоянию на начало марта наиболее оплачиваемыми профессиями являются руководители, программисты и риелторы.

Как отметили в Киевском городском центре занятости, среди самых востребованных значатся медсестры, воспитатели и бухгалтеры, передает Укринформ.

Сообщается, что в среднем работодатели предлагают зарплату в размере 9300 грн. Самые высокие зарплаты среди вакансий руководителя (директора, начальника) департамента – 50 тысяч грн, инженера-программиста – 36 969 грн. Среди рабочих профессий: слесарь-сборщик двигателей, электромонтажник строительный, литейщик металлов и сплавов – по 20 тысяч грн.

Как отметил директор КГЦЗ Виктор Билич, больше всего вакансий – в сфере административного и вспомогательного обслуживания (1392), государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (1193). Кроме того, работники требуются в почтовой и курьерской деятельности (1044), образовании (1011), наименьшее – в сфере информации и телекоммуникаций – 48.

При этом в Киеве наиболее востребованы специалисты, в частности медсестры, воспитатели, бухгалтеры, оценщики-эксперты, электромеханики, техники и лаборанты. Также работники сферы торговли и услуг, квалифицированные рабочие, а также неквалифицированные работники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в субботу, 27 марта, часть столичных маршрутных автобусов поднимут стоимость проезда до 10 гривен, за одну поездку.