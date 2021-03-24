Менеджери, айтішники та слюсарі заробляють у Києві більше за інших – дослідження

У Києві станом на початок березня найбільш оплачуваними професіями є керівники, програмісти та рієлтори.

Як зазначили в Київському міському центрі зайнятості, серед найбільш затребуваних значаться медсестри, вихователі та бухгалтери, передає Укрінформ.

Повідомляється, що в середньому роботодавці пропонують зарплату в розмірі 9300 грн. Найвищі зарплати серед вакансій керівника (директора, начальника) департаменту – 50 тисяч грн, інженера-програміста – 36 969 грн. Серед робітничих професій: слюсар-складальник двигунів, електромонтажник будівельний, ливарник металів та сплавів – по 20 тисяч грн.

Як уточнив директор КМЦЗ Віктор Білич, найбільше вакансій – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (1392), державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування (1193). Крім того, працівники потрібні в поштовій та кур'єрській діяльності (1044), освіті (1011), найменше – у сфері інформації та телекомунікацій (48).

Водночас у Києві найбільше необхідні фахівці, зокрема медсестри, вихователі, бухгалтери, оцінювачі-експерти, електромеханіки, техніки і лаборанти. Також працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники, а також некваліфіковані працівники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в суботу, 27 березня, частина столичних маршрутних автобусів підвищить вартість проїзду до 10 гривень за одну поїздку.