США будут реагировать на попытки КНДР и Ирана усилить военный потенциал России – Пентагон

Соединенные Штаты Америки пристально следят за сотрудничеством России с КНДР и Ираном. В первую очередь Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию вокруг военного сотрудничества стран с Москвой, поскольку это помогает агрессору на поле боя в Украине.

Об этом сказала заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне в среду, 1 мая. Она отметила, что страна будет реагировать на попытки других государств усилить военно-промышленный потенциал РФ.

"Мы озабочены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном. Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невинных украинских гражданских", – сказала представительница Пентагона.

Кроме того, по словам Сингх, Вашингтон усиливает взаимодействие с союзниками в регионе и продолжает вооружать Украину средствами, необходимыми на поле боя, а также вводит экономические санкции против тех, кто помогает России вести войну против украинского народа.

Что касается информации о том, что КНДР якобы могла отправить в Россию своих граждан для участия в войне против Украины, представитель Пентагона сказала, что у Штатов таких данные нет.

Напомним, что ранее в Государственном департаменте США пригрозили Китаю санкциями за содействие в передаче оружия Северной Кореи в Россию. Поведение Пекина создает риски в регионе, а также является "прямым неуважением" Украины, заявили в американском ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в достаточно резкой форме предупредил Китай, заявив, что Пекин должен прекратить поддержку военных действий России в Украине, если он хочет положительных отношений с Западом. Он подчеркнул, что сейчас именно КНР "разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе".

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