Невосполнимая потеря: во время ужасного ДТП в Киеве трагически погибли двое полицейских. Фото

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

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О потере сообщила пресс-служба столичного ГУНП. Коллеги правоохранителей рассказали, что в момент аварии Бондарчук и Будченко были при исполнении служебных обязанностей.

Их жизни (а также еще двух человек, 47-летней женщины и 12-летнего мальчика) отобрало дорожно-транспортное происшествие, когда водитель Mercedes вылетел с дороги на пешеходную зону на огромной скорости. По состоянию на вечер пятницы водитель находился в реанимации.

Всего в результате столкновения машины с пешеходами погибли четверо, еще трое прохожих получили травмы.

Что известно о Дмитрии Бондарчуке и Денисе Будченко

Бондарчук родился 4 июля 2002 года в городе Боярка Киевской области. Образование он получил в Национальной академии внутренних дел, посвятил свою жизнь службе в полиции.

Дмитрий прошел путь от полицейского управления полиции в метрополитене до старшего участкового офицера в Соломенском райуправлении. Коллеги отметили, что он был ответственным, решительным и профессиональным правоохранителем, который пользовался авторитетом и уважением среди личного состава.

Будченко родился 19 марта 2005 года на Ривненщине. После окончания Национальной академии внутренних дел он работал участковым офицером в Соломенском райуправлении.

"Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя добросовестным, принципиальным и искренним полицейским, который с честью нес службу и был предан выбранной профессии", – отметила пресс-служба.

Коллектив Национальной полиции Украины выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших правоохранителей, а также гражданских.

Как писал OBOZ.UA:

– Около 17:30 пятницы на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского машина врезалась в подземный переход. Водитель, предварительно, превысил скорость и не справился с управлением.

– В Офисе генерального прокурора отметили, что за рулем Mercedes-Benz был 49-летний житель Херсонщины. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году. По данным СМИ, речь идет о Павле Плешивцеве, руководителе религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

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