В Киеве попрощались с воспитательницей детсада, которую 5 июня убил водитель Mercedes. Фото

В Киеве во вторник, 9 июня, попрощались с воспитательницей детсада Ириной Лазаревой, которая погибла в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня. У нее остался сын и родители.

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Об этом сообщили медиа. Вечная и светлая память.

Что известно

Так, в Киеве 9 июня попрощались с воспитательницей детсада Ириной Лазаревой, которая стала одной из жертв ДТП в Соломенском районе. Без матери остался сын с особыми потребностями, которого киевлянка воспитывала сама, а также пожилые родители.

В дошкольном учебном заведении № 350, в котором работала женщина, отметили, что ее смерть стала "большой потерей для коллектива". Молодую воспитательницу вспоминают как доброго, искреннего и отзывчивого человека, к которому тянулись дети. Она также пользовалась уважением среди коллег.

Смертельная авария

5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского машина врезалась в подземный переход. Водитель, предварительно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автокатастрофы погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине.

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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