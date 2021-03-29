Маркетинг от министра: Малюська разрисовал здание колонии под Киевом. Фото

Министр юстиции Украины для продажи здания Ирпенского исправительного центра разрисовал его стены по мотивам произведения скандально известного художника Бэнкси.

Об этом сообщил сам министр, на своей странице в Facebook.

Денис Малюська создал граффити для того, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, ведь сейчас происходит тендер по продаже этой колонии. "Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн. Гривен, кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевской окружной (+ подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", – написал министр.

Малюська действовал по аналогии с Редингского тюрьмой в Великобритании, в настоящее время закрыта. В 2019 году ее попытались продать, но не смогли. А в марте 2021-го Бэнкси украсил одну из стен граффити, на котором изображен заключенный, пытается сбежать.

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