Маркетинг від міністра: Малюська розмалював будівлю колонії під Києвом. Фото

Міністр юстиції України задля продажу будівлі Ірпінського виправного центру розмалював його стіни за мотивами твору скандально відомого художника Бенксі.

Про це повідомив сам міністр на своїй сторінці у Facebook.

Денис Малюська створив графіті задля того, щоб привернути увагу потенційних покупців, адже наразі відбувається тендер із продажу цієї колонії. "Тепер той, хто купить в‘язницю за трохи більше як 110 млн гривень, окрім 8 гектарів землі за три хвилини від Київської окружної (+ підведені всі мережі), отримає ще й бонус: видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі",– написав міністр.

Малюська діяв за аналогією з Редінгською в’язницею у Великій Британії, нині закритою. У 2019 році її спробували продати, але не змогли. А в березні 2021-го Бенксі прикрасив одну зі стін графіті, на якому зображений в’язень, який намагається втекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 29 березня в Києві сталася масштабна пожежа на Теремках. Рятувальникам довелося евакуювати 3 осіб із квартири, охопленої вогнем.