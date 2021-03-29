У Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

У понеділок, 29 березня в Києві сталася серйозна пожежа в багатоповерхівці на проспекті Академіка Глушкова, 37.

Про це повідомили в ГСЧС Києва.

Пожежа почалася пізно вночі, близько 1:18 рятувальники отримали повідомлення про те, що загорілася квартира на 9 поверсі. Вулицю охопив густий чорний дим. Прибувши на місце НП рятувальники негайно приступили до евакуації людей і гасіння пожежі.

Вже о 01:47 загоряння було локалізовано, а о 01:57 ліквідовано. Площа пожежі склала 10 кв. м.

Під час ліквідації вогню, бійці ГСЧС врятували трьох людей, які опинилися в квартирі. Рятувальники виводили по сходовій клітці.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав. А ось в квартирі повністю згоріло два дивана і телевізор, також частково згоріла дерев'яна меблі.

До ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників і 5 одиниць спецтехніки.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 28 березня, потужна пожежа охопила приватний сектор в селищі Коцюбинське Київської області. Згоріло два приватних будинки.