Локдаун в Киеве: Троещинский рынок работает "на вынос", на базарах товары за пленкой

Олег Тимченко Жизнь столицы 13:13, 5.04.2021 Обновлено: 13:52, 5.04.2021

В Киеве из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 апреля начали действовать усиленные карантинные ограничения. В частности, это коснулось непродовольственных рынков и базаров.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, несмотря на локдаун, один из самых известных вещевых рынков столицы – Троещинский, продолжил работать.

На Троещинском рынке практически все точки закрыты.
Для заказа товара необходимо связаться с продавцом.
Вместо продавцов – объявления на ролетах.

Так, уже рядом с центральным входом потенциальных покупателей встречают несколько человек, которые предлагают людям куртки и джинсы. На вопрос, каким образом они продолжают торговать несмотря на карантин, один из продавцов сообщил, что "работает на вынос". Сам рынок закрыт.

С продавцом можно связаться по телефону.
Несмотря на понедельник и локдаун, рынок работает "в подпольном" режиме.
Покупатели и продавцы отсутствуют.

При этом, в случае надобности, клиент может не только купить все необходимое, но и примерить товар. Покупателя могут тайно провести прямо к торговой точке. Если необходимой вещи нет, то ее могут найти в другом месте и сразу же принести.

"Если человеку нужны вещи, мы можем помочь. Кто хочет заработать, сможет это сделать. Я так уже третий локдаун работаю", – отметил один из продавцов.

Стоит отметить, что на закрытых торговых точках наклеены номера телефонов, по которым можно связаться с торговцами.

Между продавцом и клиентом заграждение из пленки.
На рынках продукты ограждены пленкой.
На продуктовых рынках требуют соблюдать карантин.
Товар накрыт пленкой.
Продавцы в основном соблюдают карантин.
Карантин на рынках.
"Дикий" рынок – продавцы без масок и перчаток.

На продуктовых рынках большинство людей находятся на рабочих местах исключительно в масках, а сам товар огражден пленкой. В частности, на одном из базаров Деснянского района продавцов и покупателей с помощью громкоговорителей постоянно призывали использовать средства защиты.

Непродовольственные товары закрыты и не продаются.

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