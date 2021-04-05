Локдаун в Киеве: Троещинский рынок работает "на вынос", на базарах товары за пленкой
В Киеве из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 апреля начали действовать усиленные карантинные ограничения. В частности, это коснулось непродовольственных рынков и базаров.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, несмотря на локдаун, один из самых известных вещевых рынков столицы – Троещинский, продолжил работать.
Так, уже рядом с центральным входом потенциальных покупателей встречают несколько человек, которые предлагают людям куртки и джинсы. На вопрос, каким образом они продолжают торговать несмотря на карантин, один из продавцов сообщил, что "работает на вынос". Сам рынок закрыт.
При этом, в случае надобности, клиент может не только купить все необходимое, но и примерить товар. Покупателя могут тайно провести прямо к торговой точке. Если необходимой вещи нет, то ее могут найти в другом месте и сразу же принести.
"Если человеку нужны вещи, мы можем помочь. Кто хочет заработать, сможет это сделать. Я так уже третий локдаун работаю", – отметил один из продавцов.
Стоит отметить, что на закрытых торговых точках наклеены номера телефонов, по которым можно связаться с торговцами.
На продуктовых рынках большинство людей находятся на рабочих местах исключительно в масках, а сам товар огражден пленкой. В частности, на одном из базаров Деснянского района продавцов и покупателей с помощью громкоговорителей постоянно призывали использовать средства защиты.
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