Локдаун у Києві: Троєщинський ринок працює "на винос", на базарах товари за плівкою

У Києві через зростання захворюваності на COVID-19 із 5 квітня почали діяти посиленні карантинні обмеження. Зокрема, це стосувалося непродовольчих ринків та базарів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, попри локдаун, один із найвідоміших речових ринків столиці – Троєщинський – продовжив працювати.

На Троєщинському ринку практично всі точки закриті.

Для замовлення товару необхідно зв'язатися з продавцем.

Замість продавців оголошення на ролетах.

Так, уже поруч із центральним входом потенційних покупців зустрічають кілька людей, які пропонують людям куртки та джинси. На питання, у який спосіб вони продовжують торгувати незважаючи на карантин, один із продавців повідомив, що "працює на винос". Сам ринок закритий.

Із продавцем можна зв'язатися по телефону.

Незважаючи на понеділок та локдаун, ринок працює "в підпільному" режимі.

Людей не буде до кінця локдауну.

До того ж у разі потреби клієнт може не тільки купити все необхідне, але і приміряти товар. Для цього людину можуть таємно провести прямо до торговельної точки. Якщо необхідної речі немає, то її можуть знайти в іншому місці й відразу ж принести.

"Якщо людині потрібні речі, ми можемо допомогти. Хто хоче заробити – зможе це зробити. Я так уже третій локдаун працюю", – зазначив один із продавців.

Між продавцем і клієнтом загородження з плівки.

На ринках продукти огороджені плівкою.

На продуктових ринках вимагають дотримуватися карантину.

Товар накритий плівкою.

Продавці переважно дотримуються карантину.

Карантин на ринках.

"Дикий" ринок – продавці без масок та рукавичок.

На продуктових ринках більшість людей перебуває на робочих місцях винятково в масках, а сам товар захищений плівкою. Зокрема, на одному з базарів Деснянського району продавців і покупців за допомогою гучномовців постійно закликають використовувати засоби захисту.

Непродовольчі товари закриті й не продаються.

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