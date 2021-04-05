Локдаун у Києві: місто скували затори. Карта

У понеділок, 5 квітня, в перший день жорсткого локдауну Київ скували затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на всіх мостах через Дніпро: Північному, Метро, Патона, Дарницькому і Південному (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Серйозні затори є на проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Броварському, Перемоги (від станції метро "Нивки" до Академмістечка, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Романа Шухевича, Степана Бандери (ускладнений проїзд на Північний міст в напрямку Троєщини), Голосіївському, Академіка Глушакова (в напрямку виїзду з міста) і Валерія Лобановського.

Так само проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, тягучки є на Хрещатику, Набережно-Хрещатицькій вулиці і на Січових Стрільців.

Зазначимо, з понеділка, 5 квітня, проїзд у громадському транспорті можливий тільки за спецперепустками. Люди масово пересіли на таксі, через що в місті критична ситуація на дорогах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 5 квітня в Києві ввели жорсткий локдаун. Закрилися школи та дитячі садки, а громадський транспорт працює винятково для співробітників критичної інфраструктури.