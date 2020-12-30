Коронавірусом у Києві заразилися понад тисячу осіб за добу

За минулу добу, 29 грудня, коронавірусом у Києві заразилися 1377 осіб.

У Київській області зафіксували 623 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього в столиці інфіковано вже 110 139 осіб, в області – 58 535 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1 897 осіб (+22 за добу), вилікувалися 38 856 пацієнтів (+839). Продовжують боротися з вірусом 69 386 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 220, у Дніпровському – 188. та в Деснянському районі – 138 випадків, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що Україна може почати перший етап масової вакцинації від коронавірусу вже в лютому.